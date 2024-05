Présidentielle - Me Bongoro Théophile: Nos autorités « maudites » ne s’occupent pas de nos géniteurs de 3ème âge

Selon Me Bongoro Théophile, une jeunesse qui ne prend pas soin de ses aînés et ne gère pas leur vieillesse est une jeunesse maudite. Il estime que nos autorités sont également maudites car elles ont rendu de bons et loyaux services à l'État, mais sont ensuite rejetées une fois arrivées à l'âge limite d'être actives.



Il souligne que les retraités ne doivent pas être considérés comme des exclus, mais plutôt comme des personnes auxquelles l'État doit rendre ce qu'ils ont cotisé lorsqu'ils étaient actifs. Ils méritent de vivre leurs jours paisiblement.