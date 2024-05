Présidentielle : Mme Kitoko Gata Ngoulou, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Washington a donné le coup d'envoi du vote

Le vote a commencé le 5 mai 2024 à 9 heures du matin heure locale de Washington. Il s'agit là d'un moment crucial pour les citoyens tchadiens résidant aux États-Unis et désirant exercer leur droit de vote en faveur de leur candidat préféré.



Selon le Code électoral en vigueur, le vote de la diaspora se déroulera sur une période de deux jours, soit du 5 au 6 mai. Pour faciliter ce processus démocratique, deux bureaux de vote ont été ouverts dans le District de Columbia à Washington et dans l'État de New York.



Ce processus électoral permettra aux Tchadiens vivant aux États-Unis de participer activement à la vie politique de leur pays d'origine. En exprimant leur choix lors de cette élection présidentielle, ils contribueront à façonner l'avenir du Tchad.



Il est important de souligner que la participation des citoyens tchadiens résidant à l'étranger est un aspect essentiel de la démocratie. Leur voix compte et leur engagement envers leur pays natal est précieux.