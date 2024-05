Présidentielle : Succès Masra invite les Tchadiens à sortir massivement pour voter

Dans une allocution passionnée, Masra a invité tous les citoyens tchadiens à exercer leur droit civique en se rendant massivement aux urnes. Selon lui, la participation électorale est le fondement d'une démocratie forte et dynamique.



Le candidat des Transformateurs a souligné l'importance de ce scrutin pour l'avenir politique et économique du pays. Il a affirmé que chaque vote compte et que chaque voix contribue à façonner le destin collectif du Tchad.



Masra s'est engagé à mettre en place des réformes importantes visant à améliorer la gouvernance et à renforcer les institutions démocratiques. Il a souligné son engagement en faveur de la transparence et de l'intégrité dans la gestion des affaires publiques.



En invitant les citoyens tchadiens à sortir massivement pour voter, Masra souhaite créer une mobilisation nationale autour de cette élection cruciale. Il croit fermement que chaque voix est essentielle pour construire un futur meilleur pour le pays.



Le candidat n'a pas manqué de rappeler également les défis auxquels fait face le Tchad : pauvreté persistante, insécurité régionale et difficultés économiques.