Ce petit village paisible a été témoin d'un événement majeur alors que le candidat s'y est rendu pour animer un grand meeting politique. Dès son arrivée sur les lieux, il a été accueilli par une foule immense venue des villages avoisinants pour écouter ses propositions et exprimer leur soutien.



Le meeting s'est déroulé dans une ambiance festive et pleine d'enthousiasme. Les habitants ont afflué vers la place centrale du village où une estrade avait été dressée pour accueillir le candidat et ses partisans. Les drapeaux aux couleurs nationales étaient agités dans les airs, créant ainsi une atmosphère de fierté et d'unité.



Le Dr Nasra Djimasngar a alors pris la parole pour présenter son programme politique et ses idées pour l'avenir du Tchad. Il a souligné l'importance de l'éducation, de la santé et du développement économique pour le pays. Il a également évoqué la nécessité d'une gouvernance transparente et équitable afin de garantir un meilleur avenir pour tous les citoyens tchadiens.



Les habitants ont été captivés par le discours du candidat qui a su les convaincre par sa vision claire et ses propositions concrètes. Ils ont exprimé leur soutien en applaudissant, en criant des slogans et en agitant des pancartes montrant leur adhésion à la coalition "L'ESPOIR EST POSSIBLE".



Cet événement politique important au village Mossyara Yanga témoigne de l'engouement suscité par la campagne présidentielle au Tchad. Les citoyens sont pleinement conscients des enjeux liés à cette élection et sont déterminés à choisir un leader qui saura répondre à leurs attentes.