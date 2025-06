Présidentielle au Cameroun : Affaire Onana contre le RDPC – Le juge se déclare incompétent, l'accusation crie au parti pris

Une bataille judiciaire pour la légitimité du parti





Léon Theiller Onana, conseiller municipal et militant du RDPC, conteste en justice la légitimité des instances dirigeantes du parti. Il réclame l'organisation d'un congrès ordinaire, bloqué depuis 15 ans, et met en cause la validité d'une potentielle candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2025.







Selon M. Onana, les textes du parti excluent Paul Biya de la prochaine élection présidentielle en tant que représentant officiel du RDPC, faisant de lui un "président de fait". L'élu du RDPC, qui appelle ouvertement Paul Biya à prendre sa retraite, estime qu'à 93 ans et après 43 années de pouvoir "marquées par le pillage et la corruption", le président n'a plus rien d'intéressant à offrir aux Camerounais.