Le Président Deby Itno exprime ses sincères félicitations au Président Bassirou Diomaye Faye pour son élection à la magistrature suprême du Sénégal. Il lui souhaite également un plein succès dans les lourdes et nobles missions que la nation sénégalaise lui confie.



Mais les félicitations ne se limitent pas seulement au nouveau président sénégalais. Le Peuple sénégalais est également applaudis par le Président Deby Itno pour avoir donné une belle leçon de maturité et de démocratie au reste du monde. Cette élection a démontré la solidité des valeurs démocratiques enracinées dans la société sénégalaise.



Le Général Mahamat Idriss Deby Itno se réjouit de l'opportunité offerte par cette élection de renforcer et diversifier les liens étroits qui unissent le Sénégal et le Tchad. Il voit cette période comme une occasion propice pour travailler ensemble à promouvoir la coopération entre les deux pays.



Le message du Président Deby Itno reflète son soutien sincère envers le nouveau président sénégalais ainsi que sa volonté d'établir des relations solides entre le Tchad et le Sénégal. Cela témoigne également de l'importance accordée par ces deux pays à la coopération régionale, qui joue un rôle crucial dans leur développement respectif.