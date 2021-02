Présidentielle au Tchad : Al-Wassat se range derrière le candidat du MPS

Lors de sa 4ème session extraordinaire placé sous le thème, « soutien à la candidature du Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno à l’élection présidentielle de l’avril 2021 », le parti Al-Wassat pour la justice et le développement, a décidé d’accompagner le président tchadien Idriss Deby Itno, lors de l’élection présidentielle d'avril 2021.



Cette décision du parti Al-Wassat pour la justice et le développement qui a été prise récemment, empêche de ce fait l’ancien ministre, président dudit parti, Abdrehim Younous Ali, d’être investi candidat à la présidentielle du 10 avril prochain. A cet effet, cela exige du parti plus de courage, de solidarité et de sacrifice afin de réaliser une victoire éclatante au président sortant, à l’issue de la prochaine consultation électorale majeure du pays.



Ces assises ont par ailleurs permis aux militants du parti Al-Wassat, d’adopter une stratégie de pouvoir mobiliser les militants pour voter en masse le président Idriss Deby Itno. Le parti Al-Wassat pour la justice et le développement souhaite que l’alliance soit renforcée et que la collaboration soit pérennisée pour la bonne marche des deux partis. Le choix du thème reflète de l’engagement du parti vis-à-vis du Mouvement Patriotique du Salut (MPS).