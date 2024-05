Présidentielle au Tchad : Au moins neuf morts et plus de 60 blessés à Ndjamena

La Cour Constitutionnelle du Tchad a proclamé les résultats de l’élection présidentielle qui s’est tenue le 6 mai 2024. Malgré la note du ministre de la Sécurité interdisant l’usage des armes à feu après la publication des résultats du scrutin, plusieurs coups de feu ont été tirés jeudi soir dans certains quartiers de N’Djamena. Ces incidents soulignent les tensions et les défis sécuritaires auxquels le pays est confronté pendant cette période électorale.

Il est essentiel que les autorités tchadiennes fassent preuve de retenue et prennent des mesures pour prévenir toute escalade de la violence. Il est également important que des enquêtes approfondies soient menées pour identifier les responsables de ces actes et que justice soit rendue.



Ces événements tragiques soulignent l'importance de garantir la sécurité et la stabilité lors des périodes électorales. Les élections sont un moment crucial pour permettre aux citoyens de choisir leurs dirigeants de manière pacifique et démocratique. J'espère sincèrement que le Tchad pourra surmonter cette période difficile et poursuivre son chemin vers la stabilité et la prospérité.