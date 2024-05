Présidentielle au Tchad : Déclaration de monsieur le Médiateur de la République à l’occasion de l’élection présidentielle du 6 mai

Mesdames et Messieurs les journalistes,

Mes Chers compatriotes,

Nous sommes au seuil d'une étape importante de la transition et de l’histoire de notre pays. Nous sommes à la veille de l'élection présidentielle tant attendue. Dans quelques heures, nous allons décider, en tant que peuple souverain, du chemin à prendre en choisissant celui qui sera appelé à présider aux hautes destinées de notre pays pour les cinq prochaines années, conformément aux lois et textes en vigueur.

En ma qualité de Médiateur de la République, je salue toutes les parties prenantes à ce processus électoral, d'ici et d'ailleurs, qui n’ont ménagé aucun effort, depuis le début de cette transition jusqu’à nos jours, afin que notre pays ne tombe pas entre les mains des ennemis de paix. Bien plus, les Tchadiens ont fait preuve de maturité en maintenant le pays dans la stabilité et en privilégiant le dialogue dans l’unité et le rassemblement.

Mesdames et Messieurs les candidats,

Vous êtes le noyau principal de cet exercice démocratique. Vous avez eu 21 jours de campagne électorale pour la conquête de l’électorat de l'Intérieur et de la Diaspora. Vous leur avez présenté vos différents projets de société dans toutes les provinces, les villes, les villages, les quartiers, les carrés et les ferriques. Aucun incident n’a été remarqué. La campagne électorale s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Je salue la maturité politique et le sens de responsabilité de chaque candidat. Dans cette lancée, je voudrais vous demander de maintenir cette culture démocratique pendant et après le scrutin.

Nous devons prouver à la face du monde que notre pays le Tchad est un havre de paix. Nous devons prouver que toutes les hypothèses catastrophistes émises sur ce processus électoral sont totalement fausses.



Mes Chers concitoyens,



A la veille de cette élection, il est de notre devoir en tant que citoyens responsables de veiller aujourd’hui et demain pour que ce scrutin se déroule dans la paix et la tranquillité.

Chacun d'entre nous a le pouvoir et la responsabilité d’apporter sa contribution à rendre cette élection libre et transparente.

J’appelle donc chaque citoyen à exercer son droit de vote dans le respect mutuel et la tolérance. La diversité de nos opinions politiques ne doit pas diviser notre Nation. Bien au contraire, elle doit contribuer à consolider notre tissu social. C'est en respectant l’opinion et le choix politique de chacun que nous parviendrons à bâtir demain une nation tolérante, éclairée, pacifique et un avenir meilleur pour notre pays.



J’invite par ailleurs toutes les Tchadiennes et tous les Tchadiens à faire preuve de civisme et de retenue, à rejeter toute forme de violence ou d'intimidation. Nos différences ne doivent pas être une source de division, mais une richesse qui contribue à l'enrichissement de notre démocratie. Ensemble, faisons preuve de maturité politique en respectant les résultats qui sortiront des urnes. C'est ainsi que nous pourrons consolider la paix et la démocratie dans notre pays. Je compte sur vous, mes chers compatriotes, pour faire preuve de responsabilité et d'engagement citoyen. Notre pays est très fragile et nous devons préserver la paix et la sécurité acquises au prix d’énormes sacrifices.

J’en appelle enfin à tous les candidats et à leurs partisans ainsi qu’aux médias pour le respect des résultats. Il est important de rappeler que seule l’Agence Nationale de Gestion des Élections est autorisée à publier les résultats provisoires et le Conseil Constitutionnel, les résultats définitifs. Je les exhorte donc à éviter de diffuser des résultats non officiels, car cela pourrait semer la confusion et compromettre l'intégrité de l’élection et inciter aux troubles.



La transparence et la légitimité des élections sont essentielles pour renforcer la confiance de la population dans notre système démocratique. En respectant les règles électorales et en s'abstenant de publier des résultats non vérifiés, nous contribuons tous à préserver l'intégrité du processus démocratique.



J’invite donc chaque Tchadienne et chaque Tchadien à agir avec responsabilité et à faire preuve de retenue dans la diffusion des informations relatives au déroulement du vote et aux résultats. Ensemble, travaillons pour garantir des élections libres, justes et transparentes.

Ensemble, construisons un avenir meilleur pour le Tchad.

Vive le Tchad !

Je vous remercie !



Saleh Kebzabo