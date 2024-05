Présidentielle au Tchad : Dépouillement des urnes sous haute surveillance policière à Ngaoundéré au Cameroun

La présence des forces de l'ordre vise avant tout à assurer la protection des urnes et des documents électoraux. Les policiers veillent attentivement à ce que personne ne tente de manipuler les résultats ou de perturber le processus démocratique en cours. Cette mesure vise également à dissuader toute forme d'intimidation ou de violence qui pourrait compromettre l'intégrité du vote.



Le dépouillement lui-même est effectué par des membres neutres désignés par les différents partis politiques en lice. Chaque bulletin est minutieusement vérifié afin d'éviter toute fraude ou irrégularité. Les observateurs locaux et internationaux sont également présents pour s'assurer du bon déroulement du processus.



L'enjeu de cette présidentielle est majeur pour le Tchad, car il s'agit non seulement d'élire un nouveau président, mais aussi de consolider la stabilité politique dans un contexte régional tendu. Le pays fait face à plusieurs défis sécuritaires et économiques, et le choix du prochain dirigeant revêt donc une importance capitale pour l'avenir du pays.