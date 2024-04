Présidentielle au Tchad : L'ANGE met en garde les candidats sur la diffusion des documents électoraux

L’ANGE rappelle que seule elle est habilitée à proclamer les résultats provisoires conformément aux articles 89 et 90. Ainsi, aucun candidat n’est autorisé à diffuser ou proclamer les résultats par quelque moyen que ce soit, sous peine d’engager sa responsabilité pénale et civile.



Dans un souci de préserver la paix et l’harmonie nationale, l’ANGE exhorte les candidats à respecter leur engagement matérialisé par la signature du code de bonne conduite. Ils sont appelés à s’abstenir de toute déclaration, action ou comportement qui pourrait compromettre le bon déroulement du scrutin. La transparence et l’intégrité du processus électoral sont essentielles pour garantir des élections justes et équitables.



Il est donc crucial que tous les candidats agissent avec responsabilité et veillent à ce que leurs partisans respectent les règles électorales. La démocratie et la stabilité du pays dépendent de la confiance du public dans le processus électoral.