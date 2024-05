Présidentielle au Tchad : La Russie félicite le nouveau Président pour le succès des élections et la transition vers un régime civil

Le processus électoral au Tchad s'est déroulé dans de bonnes conditions, caractérisé par le calme, une bonne gestion et l'absence de violations, selon ce qu'a déclaré l'Agence nationale de gestion des élections. Il s'agit de la première élection présidentielle dans la région du Sahel en Afrique après une vague de coups d’État qui ont touché les pays voisins.



Au lendemain de l'annonce des résultats du vote par l'Agence nationale de gestion des élections, la Russie a été le premier pays à féliciter le nouveau gouvernement dirigé par Mahamat Idriss Deby pour le succès du processus électoral, à travers un communiqué publié le 16 mai par le ministère russe des Affaires étrangères sur son site officiel sur lequel il s'est félicité du succès du processus électoral au Tchad, considéré comme la dernière étape du processus de transition vers un régime civil et constitutionnel, et a affirmé sa disposition à continuer de renforcer les relations amicales et la coopération entre les deux pays.



Le Président fondateur du comité d'Études et de communication des cadres du Mouvement patriotique du salut (MPS) et l'un des dirigeants du parti au pouvoir, Hamid Djoumino Djouma, a commenté la déclaration du ministère russe des Affaires étrangères, exprimant ses remerciements aux plus hautes autorités de Moscou pour leur annonce précoce de soutien au candidat du parti au pouvoir, Mahamat Idriss Déby Itno, il a également salué les relations russo-tchadiennes, notant qu'il s'agit de relations anciennes et solides qui servent les intérêts des deux pays. Hamid a ajouté que le Tchad est un pays indépendant et a le droit de nouer des relations de coopération avec des pays qui serviront les intérêts du Tchad et du peuple tchadien.