Présidentielle au Tchad : La diaspora exprime ses préoccupations au candidat Mahamat Idriss Deby Itno (MIDI)

Parmi les préoccupations majeures soulevées par l'ADTU figurent des obstacles persistants dans l'accès aux services consulaires, en particulier la délivrance des passeports. Les retards, les procédures complexes et les services limités à l'ambassade du Tchad à Paris compliquent considérablement la vie des membres de la diaspora.



Un soutien social insuffisant pour les étudiants tchadiens et les ressortissants en difficulté financière à Paris. Ce manque de soutien met en péril leur bien-être et leur réussite dans un environnement étranger.



L'absence de dispositions claires et de soutien pour faciliter le rapatriement du corps d'un ressortissant tchadien décédé en France. Cette situation ajoute une détresse supplémentaire aux familles endeuillées.



Face à ces défis, l'ADTU appelle le candidat MIDI à prendre des mesures concrètes pour mettre en place un service consulaire efficace et permanent à l'ambassade du Tchad à Paris afin de répondre aux besoins des citoyens tchadiens résidant en France.



La diaspora demande aussi d’établir un système de soutien social dédié aux étudiants et aux ressortissants en difficulté à Paris pour garantir leur bien-être et leur réussite.



Prendre des mesures concrètes pour faciliter le rapatriement des ressortissants tchadiens décédés en France afin d'atténuer la souffrance des familles endeuillées.



L'ADTU souligne que la diaspora tchadienne joue un rôle crucial dans le développement du pays et que son bien-être doit être une priorité pour le prochain gouvernement. Les préoccupations soulevées par l'association constituent un test important pour le candidat MIDI, qui devra démontrer son engagement à soutenir la diaspora tchadienne s'il est élu.