Présidentielle au Tchad : Le Ministre des Affaires Étrangères a rempli son devoir civique

En tant que chef de la diplomatie tchadienne, l'Ambassadeur Annadif a une responsabilité particulière envers les Tchadiens vivant à l'étranger. Il a encouragé tous les Tchadiens inscrits sur la liste électorale à exprimer leur choix lors de cette élection présidentielle cruciale. Il a souligné l'importance pour chaque citoyen tchadien d'exercer son droit de vote et d'avoir une voix dans le processus démocratique du pays.



L'Ambassadeur Annadif a également appelé tous les Tchadiens, qu'ils soient résidents ou vivant à l'étranger, à veiller au bon déroulement des élections. Il est essentiel que chacun respecte les règles et régulations mises en place pour garantir un processus électoral transparent et équitable. La participation active de tous les citoyens est nécessaire pour assurer l'intégrité du processus démocratique et la légitimité du futur président.