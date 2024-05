Présidentielle au Tchad : Le Président Macron félicite le Président Deby et salue l'engagement démocratique du peuple tchadien

Au cours de cet entretien, le Président français a tenu à saluer l'engagement démocratique du peuple tchadien, qui s'est manifesté par une mobilisation calme et ordonnée lors du scrutin présidentiel du 6 mai 2024. Il a également félicité M. Mahamat Idriss Déby pour son élection à la présidence de la République du Tchad.



Le Président français a réaffirmé l'attachement de la France à la stabilité, à la sécurité et au développement du Tchad. Il a également exprimé la volonté de la France de poursuivre sa coopération bilatérale avec le Tchad, dans le cadre d'un partenariat d'amitié et de confiance renouvelé.



Les deux chefs d'État ont convenu de rester en contact étroit et de se rencontrer prochainement afin de discuter des enjeux bilatéraux, régionaux et internationaux d'intérêt commun.