Présidentielle au Tchad : Le candidat de la coalition l'espoir est possible, Dr Nasra Djimasngar vient d'accomplir son devoir civique à Sarh

Dr Nasra Djimasngar a accompli ce lundi matin son devoir civique à Sarh, dans la province du Moyen-Chari. Plus précisément, il s'est rendu au quartier résidentiel où se trouve le bureau de vote numéro 3. Ce geste symbolique reflète l'engagement de Dr Nasra Djimasngar envers la démocratie et sa volonté de participer activement au processus électoral.



En tant que candidat de la Coalition L'espoir Est Possible, Dr Nasra Djimasngar propose une vision claire pour l'avenir du Tchad. Son programme électoral met l'accent sur des questions essentielles telles que le développement économique durable, l'accès à l'éducation pour tous les citoyens et la promotion de l'égalité des genres.