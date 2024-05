TCHAD

Présidentielle au Tchad : « Le futur président de la République du Tchad » a accompli son devoir civique ce matin à Léré

Alwihda Info | Par Peter Kum - 6 Mai 2024

Le 6 mai à la sortie du bureau de vote, Me Bongoro Théophile, leader du Parti pour le Rassemblement et l'Equité au Tchad, a annoncé que lui, « le futur président de la République du Tchad » avait accompli son devoir civique ce matin à Léré. Cette nouvelle a suscité l'intérêt et l'enthousiasme de nombreux citoyens tchadiens qui attendent avec impatience les résultats de cette élection présidentielle cruciale pour l'avenir du pays.