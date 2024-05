Présidentielle au Tchad : Mahamat Idriss Deby est déclaré président de la République du Tchad pour un mandat de 5 ans

Le Conseil Constitutionnel du Tchad a proclamé officiellement Mahamat Idriss Deby comme le nouveau président de la République du Tchad pour un mandat de cinq ans, lors de sa séance solennelle qui s'est tenue ce 16 mai 2024. Avec une majorité écrasante de 61% des voix, Mahamat Idriss Deby remporte ainsi l'élection présidentielle dès le premier tour.



Les résultats définitifs ont été annoncés par le Conseil Constitutionnel, confirmant ainsi la victoire écrasante de Mahamat Idriss Deby face à ses adversaires politiques. Asyongar Masra arrive en deuxième position avec un score honorable de 18,54%, suivi par Pahimi Padake Albert avec un résultat respectable de 16,93%.



Cette élection marque un tournant historique pour le pays et ouvre une nouvelle ère politique sous la présidence de Mahamat Idriss Deby. Son élection témoigne également du soutien massif dont il bénéficie auprès des citoyens tchadiens qui ont exprimé leur confiance dans son leadership et sa capacité à guider le pays vers un avenir meilleur.



En tant que nouveau président du Tchad, il estattendu de Mahamat Idriss Deby qu'il mette en place des politiques et des réformes visant à promouvoir le développement économique, la stabilité politique et la justice sociale. Les défis qui se posent au Tchad sont nombreux, notamment en matière de sécurité, de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des infrastructures.



L'élection présidentielle au Tchad revêt une importance capitale pour l'avenir du pays. La déclaration officielle de Mahamat Idriss Deby comme président élu pour un mandat de cinq ans par le Conseil Constitutionnel témoigne du respect du processus démocratique et de l'engagement envers les principes constitutionnels.



Résultats définitifs

MIDI est élu au premier tour avec 61%

Asyongar Masra Succès=18,54%

Pahimi padake Albert=16,93%