Présidentielle au Tchad : Masra joue l'apaisement après la victoire confirmée de Deby

Cette évolution de la position de Masra semble indiquer qu'il a renoncé à remettre en cause frontalement la victoire de Déby, probablement faute de soutien suffisant de la part de la France et des États-Unis. Ces derniers, tout en exprimant des réserves sur le processus électoral, ne sont pas intervenus pour contester les résultats.



La priorité pour Masra semble désormais être de se positionner comme une force d'opposition constructive, en espérant pouvoir peser sur la gouvernance de Déby via un dialogue politique. Cela lui permettrait de préserver son influence et d'éventuellement préparer un nouveau défi électoral futur.