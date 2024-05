Présidentielle au Tchad : Pahimi Padacké Albert appelle les Tchadiens au calme et à la sérénité

Dans son message, il a invité ses soutiens ainsi que toutes les Tchadiennes et tous les Tchadiens à faire preuve de calme et de sérénité dans cette période post-électorale. Il souligne l'importance de rester unis autour de la République tchadienne qui est une et indivisible. Il rappelle que cette unité doit toujours être placée au-dessus des intérêts particuliers les plus légitimes.



Pahimi Padacké Albert refuse toute forme de surenchère de violence, quel que soit le prétexte invoqué. Il souhaite éviter tout nouveau bain de sang tchadien et appelle à la bénédiction de Dieu sur le Tchad.



Ce message témoigne de la volonté du candidat malheureux d'apaiser les tensions et de favoriser un climat serein dans le pays. Il met en avant l'importance de l'unité nationale et invite chacun à se mobiliser pour le bien commun.