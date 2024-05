Présidentielle au Tchad : Son Altesse l'Émir du Qatar félicite le Président élu Mahamat Idriss Deby Itno

L'élection du Président Deby Itno représente une étape importante dans l'histoire politique du Tchad. En tant que nouvellement élu Président, il est confronté à d'importants défis et responsabilités. Cependant, Son Altesse lui adresse ses félicitations et ses vœux pour réussir dans cette nouvelle position.



Les deux pays ont toujours entretenu des relations amicales et coopératives. Cette relation est basée sur des intérêts communs et une volonté mutuelle d'améliorer la coopération bilatérale. Le télégramme de félicitations envoyé par Son Altesse témoigne également de cet engagement continu envers cette amitié solide.



Le Qatar et le Tchad partagent des liens économiques étroits ainsi qu'une coopération dans divers domaines tels que l'énergie, les infrastructures, la santé et l'éducation.