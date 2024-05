Présidentielle au Tchad : Un agent de sécurité poignardé par un électeur dans un bureau de vote à Abéché

Selon le délégué du septième arrondissement, les gardes ont demandé à l'électeur de faire la queue, mais il aurait refusé et aurait provoqué l'agent de sécurité. L'agresseur aurait ensuite poignardé le garde à trois reprises, touchant notamment la tête et l'épaule. Le blessé a été transféré à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires, tandis que l'agresseur a été arrêté et remis à la police nationale.



Il est mentionné que le blessé, qui fait partie de la Direction générale de la planification stratégique (DGRS), a déclaré qu'il n'avait aucun différend préalable avec son agresseur. Malheureusement, en raison de son état de santé, la presse locale n'a pas pu lui poser de questions supplémentaires.



Cet incident souligne l'importance de veiller à la sécurité lors des élections et de prendre des mesures appropriées pour prévenir de tels actes de violence. Il est essentiel que les autorités compétentes enquêtent sur cet incident et prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral.