Présidentielle au Tchad : campagne de proximité de la coalition pour Un Tchad Uni à Djoli

"Restez soudés et soyez tolérants pour ne pas créer de la zizanie entre vous, fils et filles de la localité. Face à nos adversaires, il faut toujours cultiver la tolérance pour une élection apaisée et responsable. Nous sommes tous appelés à nous unir et à placer le Tchad au-dessus de tout", a-t-il souligné.



MIDI est le seul candidat qui a promis de réaliser la route Djoli-Sarh le plus rapidement possible. C'est un homme de parole, et il tient à ses promesses.



Le chef de mission a encouragé et motivé le représentant des chefs traditionnels, le représentant des femmes et des jeunes de Djoli, et leur a prodigué des conseils pour mener la sensibilisation porte-à-porte pour une campagne réussie.



C'est avec le sentiment d'un message bien passé que le chef de mission a pris congé de ses militants et a pris le chemin vers la prochaine mission.