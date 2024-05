Présidentielle au Tchad : la désactivation d’internet surtout de starlink en cette période électorale pourrait encourager la fraude selon le CEDPE

La désactivation d’Internet, notamment de Starlink, pendant cette période électorale pourrait avoir des conséquences importantes. Le Centre d’études pour la prévention de l’extrémisme (CEDPE) a souligné ce 1er mai que cela pourrait encourager la fraude électorale. Pour prévenir tout conflit post-électoral, il est crucial que les autorités ne coupent pas l’accès à Internet et que Starlink ne désactive pas son réseau. Cette mesure contribuerait à garantir la transparence du processus électoral et à maintenir la confiance du peuple tchadien dans le système démocratique.



Il est essentiel de tenir compte du contexte difficile dans lequel se déroule cette élection. Le Tchad fait face à des défis tels que l’augmentation des produits pétroliers, la crise alimentaire et nutritionnelle, ainsi que les restrictions sur les manifestations de la société civile. Mahamat Idriss Deby devra passer par cette élection pour légitimer son pouvoir, et la fin de la transition est prévue pour le 10 octobre 2024. Au-delà de cette date, le pays risque de tomber dans un vide juridique, ce qui pourrait entraîner un chaos prévisible. La présidentielle constitue donc un enjeu crucial pour le Tchad, où d’autres figures politiques aspirent également à accéder à la magistrature suprême.