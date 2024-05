Présidentielle au Tchad : le candidat Alladoum Balthazar appelle à la responsabilité et à éviter la provocation

"Nous avons exercé notre devoir civique à 8h35 en votant à l'école pilote du quartier 15 ans à Laï. À cette occasion, nous avons invité toute la population tchadienne à sortir massivement pour exercer son droit de vote dans le calme et le respect d'autrui. Je rappelle à chacun, y compris mes partisans et tous les Tchadiens, de ne pas céder à la provocation afin de permettre au processus de vote de se dérouler en toute sérénité. J'interpelle également l'ANGE et ses membres à gérer cette phase terminale avec responsabilité pour permettre au Tchad d'entrer dans l'ère de la refondation", a déclaré Alladoum Djarma Balthazar à Alwihda Info.