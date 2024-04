Présidentielle au Tchad : le corps électoral des Tchadiens de l'intérieur est arrêté à 8 551 636 électeurs

Ce chiffre représente une augmentation significative par rapport aux élections précédentes et témoigne de l'engagement croissant des citoyens tchadiens dans le processus démocratique. Le corps électoral se compose de différents collèges qui sont répartis en circonscriptions pour faciliter l'organisation des élections.



Les listes nominatives des électeurs ont été soigneusement préparées et affichées dans les différentes circonscriptions électorales par l'Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE). Cette agence joue un rôle crucial dans la préparation et la supervision du processus électoral afin d'assurer sa transparence et son intégrité.



La fixation du corps électoral est une étape essentielle pour garantir que toutes les voix sont prises en compte lors du scrutin présidentiel. Il est important que chaque citoyen tchadien inscrit sur ces listes puisse exercer son droit de vote librement et sans entrave.