Présidentielle au Tchad : le médiateur de la République salue le patriotisme des candidats

Après l'Agence Nationale de Gestion des Elections (ANGE) qui a publié les résultats en trois jours, c'est le Conseil constitutionnel qui proclamera ce jeudi 16 mai les résultats définitifs de la présidentielle, soit dix jours après la tenue de l'élection présidentielle.



A cette occasion, le médiateur de la République Saleh Kebzabo a fait une déclaration dans laquelle il a tenu à saluer encore une fois, la maturité et le patriotisme des candidats.



« La crise postélectorale tant redoutée à l'extérieur n'a donc pas eu lieu. Les Tchadiens ont déjoué tous les calculs d'un chaos finalement imaginaire », a-t-il déclaré sur X (ex Twitter).



Enfin, il invite ses compatriotes à resserrer les rangs autour de la patrie, pour renforcer la démocratie et l'unité.