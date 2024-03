Présidentielle au Tchad : les motifs de rejet de 10 dossiers de candidature par le Conseil constitutionnel

Parmi les candidats dont les candidatures ont été déclarées irrecevables figurent Abderahim Younous Ali, Ahmat Soubiane Hassaballah, Koumadji Mariam Ndjelar, Nassour Ibrahim Koursami, Mahamat Nour Moustabchir, Djimet Khamis Ahmat, Ibrahim Ahmed Koulamallah, Abderahim Mahamat Annour, Rakhis Ahmat Saleh et Djimet Clement Bagou.



Selon Me. Jean Bernard Padare, président du Conseil constitutionnel, les motifs du rejet varient d'un dossier à l'autre. Certains candidats n'ont pas fourni les documents requis, tels que des extraits d'acte de naissance conformes aux dispositions légales. D'autres n'ont pas respecté les procédures nécessaires pour établir leurs candidatures, comme la production d'un acte attestant de la mise en disponibilité pour les membres actifs des forces de défense et de sécurité.



L'extrait d'acte de naissance de Nassour Ibrahim Koursami a également été remis en question, car il présentait des incohérences concernant le lieu de naissance et la nationalité du candidat. Certains dossiers ont été transmis au Procureur en vue de poursuites pénales pour faux et usage de faux.



Cette décision du Conseil constitutionnel impacte significativement la liste des candidats à l'élection présidentielle, réduisant le nombre de postulants en lice pour la plus haute fonction du pays de 20 à 10.