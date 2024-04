Dès son arrivée à Mao, le candidat numéro 5 a été accueilli par une foule enthousiaste venue lui témoigner son soutien. Les habitants se sont rassemblés en grand nombre pour assister à un grand meeting politique organisé en son honneur. Cet événement a permis au candidat de présenter ses idées et ses propositions aux électeurs locaux, dans l'espoir d'obtenir leur soutien lors des élections présidentielles.



Mais ce n'est pas tout ! En plus du meeting politique, un match de football a également été organisé pour célébrer la venue du candidat numéro 5 à Mao. Ce match opposait deux équipes locales et était ouvert au public. La présence du candidat a ajouté une ambiance festive et sportive à cette journée mémorable.



Les images de cet événement ont circulé sur les réseaux sociaux, permettant ainsi aux internautes de revivre ces moments forts en images. Les commentaires positifs ont afflué, saluant l'énergie et la détermination du candidat numéro 5 ainsi que l'accueil chaleureux des habitants de Mao.