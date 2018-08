Prestation du serment : "une entorse à la laïcité", selon la Faculté de Théologique Evangélique Shalom

Les responsables de la Faculté de Théologique Evangélique Shalom ont organisé samedi dernier, une conférence biblique sur la prestation du serment confessionnel institué par la 4ème République.



Le Panel composé du Pr. Abel Djérarou, Dr Mardochée Nandoumgar et Dr Abel Ngarsoulédé a expliqué que l’ordonnance instituant ce serment confessionnel constitue une entorse à la laïcité et persécute les chrétiens.



Les orateurs estiment que ce serment est une façon pure et simple d’exclure les chrétiens de la gestion des affaires publiques trouvant en cela « une intention cachée d’islamisation d’office du pays » et appellent au retrait de cette disposition.