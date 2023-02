Primature du Tchad : 80% du personnel précédemment choisi sur des bases partisanes, dénonce le Dircab

Dr. Moudwe Daga a souligné que la vision du nouveau gouvernement est basée uniquement sur l'excellence et la performance au poste de travail. "Nous avons déjà commencé à faire les choses autrement avec la nomination des conseillers il y a quelques semaines et cela se poursuivra", a-t-il déclaré. Il a également assuré que personne ne sera obligé de crier les slogans de parti pour travailler à leurs côtés, ajoutant que la compétence technique et l'amour pour le Tchad sont suffisants.



Cette dénonciation du clientélisme à la Primature est importante dans le contexte actuel de la transition politique du Tchad. Le nouveau gouvernement est confronté à des défis majeurs pour rétablir la stabilité et renforcer l'efficacité de l'administration publique. La déclaration du directeur de cabinet du Premier ministre souligne l'importance de mettre en place des pratiques de recrutement transparentes et équitables pour garantir la compétence et l'intégrité des membres du personnel de l'administration publique.