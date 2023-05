Prince Bakouniny : L'artiste "handicapable" qui inspire le vivre-ensemble au Tchad

Prince Bakouniny, un artiste tchadien handicapé, qui a collaboré avec presque tous les grands artistes du pays, se décrit comme "handicapable" plutôt que handicapé.



"Les messages que je véhicule à travers ma musique sont nombreux, tels que le vivre-ensemble, la lutte contre les violences basées sur le genre, la défense des personnes vivant avec un handicap, l'amour et bien d'autres sujets", explique-t-il. Il ajoute également : "En dehors de la musique, je suis un jeune entrepreneur qui travaille dur pour gagner sa vie et subvenir à ses besoins quotidiens en tant qu'esthéticien, styliste, électricien, etc."



"Je fais de la musique parce que c'est ma passion et parce que cela me permet de dénoncer les méfaits de la société et de réconforter les cœurs attristés", souligne-t-il.



Il remercie les médias pour leur soutien et invite ses fans ainsi que de nouveaux auditeurs à s'abonner à sa chaîne YouTube intitulée "Prince Bakouniny Champion Officiel".



Prince Bakouniny déclare que tous les individus vivant avec un handicap devraient être considérés comme "handicapables" car ils sont bien plus que leur handicap.