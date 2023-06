Priorité à la santé des enfants au Tchad : début de la campagne de vaccination contre la poliomyélite à Bol

Sous la présidence du secrétaire général de la province du Lac, Yaya Ousmane Adoum, le coup d'envoi de cette campagne a été donné, visant à protéger les enfants âgés de 0 à 59 mois contre la poliomyélite.



Dans son discours, le délégué provincial sanitaire du Lac, Dr. Lakne Bademena Michelot, a rappelé le caractère hautement contagieux de la poliomyélite, une maladie pouvant paralyser les enfants à vie et représentant un véritable danger pour la population tchadienne.



Dr. Adama Nanko Bakayoko de l'Organisation mondiale de la Santé a réaffirmé l'engagement des partenaires à soutenir le gouvernement dans sa lutte contre l'éradication de la poliomyélite. Selon lui, la vaccination reste le moyen le plus efficace pour combattre cette redoutable maladie.



Le secrétaire général de la province du Lac, Yaya Ousmane Adoum, a souligné l'importance accordée par le gouvernement de transition à la santé maternelle et infantile. Il a appelé les autorités locales et les organisations de la société civile de la région du Lac à sensibiliser et mobiliser leurs communautés respectives afin d'assurer que tous les enfants concernés bénéficient de la vaccination. Leur participation active contribuera à la réussite de cet événement crucial pour la santé publique.