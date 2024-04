Prix 2024 Women Building Peace : l'Institut des États-Unis pour la paix ouvre les candidatures

L'Institut des États-Unis pour la paix (USIP) annonce que les candidatures sont ouvertes pour le prix Women Building Peace Award 2024. Ce prestigieux prix annuel honore les femmes courageuses de la société civile qui construisent la paix dans des pays touchés par des conflits violents.



D'innombrables femmes risquent leur vie pour instaurer la paix dans leurs communautés, dirigeant des mouvements pour la justice, la sécurité et l'inclusion, même si leurs efforts sont souvent négligés. L'USIP s'engage à en faire plus pour soutenir et célébrer ces femmes et l'impact qu'elles ont en tant que catalyseurs de changement et d'agents de paix.



La période de mise en candidature se déroulera jusqu'au 10 juin 2024. L'USIP invite les organisations et les personnes du monde entier à participer à l'identification et à la remise de prix aux femmes exceptionnelles qui ont consacré leur vie à l'édification de la paix. Le lauréat sera récompensé lors d'une cérémonie à Washington, DC, et recevra un prix en argent.



L'USIP encourage fortement les candidatures de femmes qui n'ont pas encore été reconnues pour leur travail de consolidation de la paix. Les candidatures seront examinées en fonction des critères de sélection, notamment : l'engagement de la candidate pour la paix, son leadership exceptionnel, sa pratique exceptionnelle dans la mise en œuvre d'un plan de consolidation de la paix et l'impact de son travail.



La lauréate du prix 2024 sera choisie par le Women Building Peace Council, un groupe d'experts éminents qui conseillent l'USIP sur les questions de genre et de consolidation de la paix.



Parmi les anciennes lauréates du prix Women Building Peace, il faut citer Pétronille Vaweka de la République démocratique du Congo, María Eugenia Mosquera Riascos de Colombie, Josephine Ekiru du Kenya et Rita Lopidia du Soudan du Sud. Vingt-quatre autres femmes ont été reconnues par l'USIP comme finalistes du prix au cours des quatre dernières années.