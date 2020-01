Prix Al-Sumait 2020 Appel aux candidatures

L'Emir de l'État du Koweït, Son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a annoncé une initiative au troisième Sommet arabe africain organisé par l'État du Koweït. Cette initiative a introduit le prix annuel décerné par l'État du Koweït qui récompense les avancées en développement économique, social, humain et infrastructurel du continent africain. Ce prix, nommé d'après un médecin koweïtien qui a consacré sa vie à aider les pauvres en Afrique dans les domaines de la santé et de l'éducation, s’intitule le « Prix Dr. Abdulrahman Al-Sumait ».

L'objectif du prix est de valoriser et légitimer les meilleures études, projets scientifiques, recherches appliquées et innovantions, qui ont eu un impact significatif et une influence durable sur le progrès économique et social en Afrique, particulièrement en faveur des défavorisés. Les projets récompensés doivent permettre d’aider les pays africains à surmonter la pauvreté, la faim, le manque d'eau potable et l'injustice ou à améliorer les systèmes de soins de santé et d’éducation, l'alphabétisation et l'allocation des ressources économiques. Le prix doit également permettre de souligner les succès accomplis dans les domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et éducation.

Le Prix 2020 sera attribué dans le domaine de l’Éducation :

Le prix sera attribué à des personnes ou des institutions qui, à travers leurs projets de recherche ou leurs initiatives, ont fait des avancées significatives dans un ou plusieurs des domaines suivants (ou autres domaines apparentés) :

l’amélioration de l’accès des gens à une éducation de base, à des formations professionnelles et/ou à un enseignement supérieur.

l’amélioration de l’alphabétisation auprès de tous les membres de la société.

la diminution de l’importance du statut socio-économique des parents pour l’éducation des enfants de la dépendance de l’éducation des enfants.

Conditions et exigences :

Les travaux de recherche, les projets ou les initiatives des candidats nominés doivent être innovants, et doivent avoir eu un impact significatif, en accord avec les normes internationales établies pour ce Prix. Le travail soumis doit avoir un rôle primordial dans la promotion d’un développement significatif dans le domaine de l’économie, du social, des ressources humaines ou des infrastructures sur le continent Africain dans le domaine annoncé pour ce Prix. Les travaux soumis par un candidat doivent être composés d’études et de recherches appliquées, doivent avoir été publiés dans des revues spécialisées et avoir été examinés par des pairs, et doivent être reconnus à un niveau mondial dans le domaine précisé. Les résultats des recherches doivent avoir été appliqués après publication dans des pays africains lors de ces dix dernières années. Des preuves justificatives adéquates doivent être fournies, incluant des collaborations avec des institutions et des ONG africaines et internationales. Les nominations des institutions et centres scientifiques (universités, instituts et centres de recherche scientifiques) sont acceptées ainsi que celles des organisations régionales ou internationales compétentes, des organisations des Nations Unies et des anciens gagnants dans le domaine de ce prix ou d’anciens membres du jury. Les auto-nominations ne sont pas acceptées. Toutes les candidatures doivent être envoyées en anglais. Si les travaux ont été effectuées dans l’un des autres langages officiels de l’ONU, un résumé complet des travaux doit être rédigé et envoyé en anglais. Remplissez le formulaire de candidature et envoyez-le avec les travaux de production scientifiques au format PDF par CD, DVD, mémoire flash, ou sur l’adresse email du bureau des Prix de la Fondation Koweitienne pour l’avancée des Sciences (KFAS) alsumaitprize@kfas.org.kw. Le formulaire de candidature peut être obtenu sur www.AlSumaitPrize.org/nominations. Les candidatures doivent être adressées au Directeur général de la fondation. La candidature et les travaux soumis doivent être reçus avant le 30/06/2020

Contact de presse :

T : (+965) 22270465

F : (+965)22270462

E : alsumaitprize@kfas.org.kw

Information additionnelle :

www.AlSumaitPrize.org

www.AlSumaitPrize.org/nominations

www.KFAS.com

@AlSumaitPrize

@kfasinfo

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/alsumait-pri...