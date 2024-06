Prix UNESCO-L’Oréal 2024 : la Camerounaise Rose Leke à l'honneur

Professeur de médecine, spécialiste de santé publique, dans les domaines précisément de l'épidémiologie, de la parasitologie, avec un accent sur le paludisme, Mme Rose Gana Fomban Leke a obtenu une fois de plus, la reconnaissance de la communauté scientifique internationale, qui l'a sélectionnée parmi les 5 lauréates mondiales.



En effet, elle a mérité l'obtention du Prix international Unesco-L'Oréal, qui encourage et récompense les femmes qui se seront distinguées dans la recherche scientifique.



En même temps que ses congénères originaires d’Amérique, d’Asie et d’Europe, le Pr Rose Leke, 77 ans, choisie dans le bloc Afrique-pays arabes, a reçu solennellement son Prix le 28 mai 2024, au cours d'une cérémonie exceptionnelle, co-présidée par Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco et de Jean-Paul Agon, président de la fondation L’Oréal.



C''était en présence, des membres de la famille, et d'une forte délégation de diplomates camerounais, conduite par S.E. André-Magnus Ekoumou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France, délégué permanent du Cameroun auprès de l’Unesco, représentant personnel de Mme Chantal Biya, Première dame du Cameroun.



Le jury international du Prix Unesco-L’Oréal était dirigé par le Pr Brigitte Kieffer. Le lendemain, 29 mai 2024, c'était le tour de l'hommage spécialement camerounais qui a été rendu au Pr Rose Leke.



Cette haute marque d'attention et d'estime républicaine s'est déroulée sous forme d'un cocktail offert par Mme Chantal Biya, dans la grande salle d'apparat de l'ambassade du Cameroun en France.



Naturellement, ces moments privilégiés de reconnaissance, certes du mérite et de la trajectoire d'une femme aux ressources intellectuelles et humaines inestimables, ont constitué aux yeux de tous, une éclatante démonstration de célébration de l'ambition de la femme camerounaise, dans son élan positif et dynamique.



Cette cérémonie d’affirmation dans l'excellence tous azimuts, était présidée par l'ambassadeur du Cameroun en France, accompagné de son épouse Mme Claire Ekoumou, en présence des membres du jury, de la famille, parmi lesquels son époux, le Pr Robert Leke, gynécologue et doyen de la faculté de médecine de l'université catholique de Bamenda, et des hauts représentants du célèbre groupe français L’Oréal.