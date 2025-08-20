Alwihda Info
INTERNATIONAL

CPI : opposition aux sanctions américaines visant des responsables élus de l’Institution


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Août 2025



La présidence de l’Assemblée des États Parties note avec une vive préoccupation les sanctions supplémentaires annoncées par le gouvernement des États-Unis à l’encontre de deux juges et des procureurs adjoints de la Cour pénale internationale.

Ces mesures, en plus des désignations antérieures de responsables élus, constituent des tentatives regrettables d’entraver la Cour et son personnel dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires indépendantes.

« Nous continuons de nous opposer à de telles mesures unilatérales de manière ferme et sans équivoque. Elles représentent une atteinte à l’indépendance de la Cour et à l’intégrité du système du Statut de Rome. De telles actions risquent de compromettre les enquêtes en cours et de saper les efforts mondiaux visant à garantir la responsabilité pour les crimes les plus graves préoccupant la communauté internationale », peut-on apprendre dans une déclaration en date du 21 août Il2025.

La Cour pénale internationale est une pierre angulaire de la justice août internationale. Elle fonctionne comme un organe judiciaire indépendant et impartial, opérant en pleine conformité avec son traité fondateur, le Statut de Rome.

Les sanctions américaines à l’encontre de la Cour menacent l’intégrité du système du Statut de Rome et cherchent à entraver les efforts pour rendre justice aux victimes des crimes les plus odieux. En ces temps difficiles, la communauté internationale doit, selon la déclaration, réaffirmer son engagement collectif envers l’état de droit et veiller à ce que nul ne soit au-dessus de la responsabilité.

Il faut dire que l’Assemblée des États Parties est l’organe de gestion, de supervision et législatif de la CPI. Elle est composée des représentants des États ayant ratifié et adhéré au Statut de Rome.


