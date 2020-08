Prix de l'Africain de l'année 2020 : Le Daily Trust ouvre les candidatures

Un journal indépendant de premier plan au Nigeria, DAILY TRUST, a lancé un appel à candidatures pour la nomination de personnalités exemplaires pour l'Africain de l'année 2020. Les nominations sont ouvertes du 24 août 2020 au 24 octobre 2020 à minuit.



Dans une déclaration publiée ce week-end, Ag. CEO de Media Trust Limited, éditeur de DAILY TRUST, M. Nura Daura, a déclaré que les candidats idéaux devraient être des Africains ordinaires qui ont apporté une contribution extraordinaire à l'humanité dans n'importe quel domaine et provenant de n'importe quelle partie du continent.



M. Daura a révélé que le prix se compose de trois éléments, à savoir une plaque permanente, un certificat de mérite et une récompense en espèces au profit du lauréat ou du projet caritatif qu'il a choisi.



Les travaux, événements ou activités entrepris par le candidat entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020 seront pris en compte pour l'attribution du prix 2020 et les nominations doivent être effectuées en ligne sur award.dailytrust.com. Le gagnant éventuel sera sélectionné par un comité de sept membres présidé par Son Excellence, M. Festus Mogae, ancien président du Botswana.



Les autres membres du comité qui représentent les blocs régionaux de l'Afrique sont L'ambassadeur Mona Omar (Afrique du Nord), M. Amadou Mahtar Ba (Afrique de l'Ouest), Mme Gwen Lister (Afrique australe), M. Pascal Kambale (Afrique centrale) et le professeur Sylvia Tamale (Afrique de l'Est). Le président du conseil d'administration de Media Trust Limited, M. Kabiru Yusuf, représente les promoteurs du prix.



Le DAILY TRUST Ag. CEO, a souligné qu'un gagnant émergera, strictement basé sur les critères de sélection et non sur le nombre de contributions soumises en son nom.



M. Daura a également révélé que la cérémonie de présentation de l'édition 2020 du prix de l'Africain de l'année aura toujours lieu à Abuja, au Nigeria, en janvier 2021, malgré la pandémie de Covid-19, mais en conformité avec les protocoles internationaux établis pour la convocation d'événements dans l'atmosphère du corona virus.



Le prix de l'Africain de l'année, qui en est à sa 13e édition, a été inauguré en 2008 par le DAILY TRUST, conformément à l'engagement du journal en faveur de l'unité africaine et du développement durable sur tout le continent.



Avec ce prix annuel, M. Daura a déclaré que le journal espère ancrer la culture de l'altruisme chez les Africains dans le but de créer un réservoir de modèles à suivre pour les autres.



Le premier prix a été décerné à un gynécologue congolais, le Dr Denis Mukwege, en reconnaissance de son offre humanitaire exemplaire de chirurgie réparatrice gratuite aux victimes de viols dans la République démocratique du Congo, déchirée par la guerre. Il a également reçu le prix Nobel de la paix en 2018, soit dix ans après que DAILY TRUST ait reconnu son geste humanitaire remarquable.



L'année dernière, le prix a été remporté par la populaire humanitaire sud-africaine Rosalia Mashale, pour son engagement à fournir des soins affectueux aux orphelins de Khayelitsha, une communauté affligée par la plus grave épidémie de sida au monde.