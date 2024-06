Prix des moutons à la Tabaski au Tchad : Hausse à Goz-Beïda, baisse à N'Djaména

Contrairement à Goz-Beïda, la capitale N'Djaména a connu une légère baisse des prix des moutons à la Tabaski. Cette baisse est attribuée à l'afflux des moutons en provenance des pays voisins, notamment le Cameroun et le Niger. Les prix varient actuellement entre 125 000 et 200 000 francs CFA selon la taille et la race du mouton.



Les prix des moutons au Tchad varient en fonction de plusieurs facteurs, dont la zone d'origine des moutons: Les moutons en provenance des zones rurales ont tendance à être moins chers que ceux provenant des grandes villes.



Certaines races de moutons, comme les Bélier Djallonkés, sont plus demandées et donc plus chères. Les gros moutons sont généralement plus chers que les petits.



Les prix des moutons ont tendance à augmenter à l'approche des fêtes musulmanes comme la Tabaski et la Korité.

La hausse des prix des moutons constitue un fardeau pour les ménages tchadiens, en particulier pour les familles à faibles revenus. La Tabaski étant une fête importante dans la culture musulmane, il est important pour de nombreuses familles de pouvoir sacrifier un mouton.



Le gouvernement tchadien a pris certaines mesures pour tenter de stabiliser les prix des moutons à la Tabaski, notamment subventionner le transport des moutons: Le gouvernement a subventionné le transport des moutons en provenance des zones rurales vers les grandes villes.



Le gouvernement a mis en place des marchés de bétail temporaires dans les grandes villes pour faciliter l'accès des populations aux moutons.



Malgré ces mesures, les prix des moutons restent élevés pour de nombreuses familles tchadiennes. La Tabaski risque donc d'être une fête difficile pour beaucoup cette année.