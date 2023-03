ProQEB 3 : des résultats encourageants pour l'amélioration de l'éducation de base au Tchad

Ces études ont été réalisées dans le cadre de la troisième phase du Programme de promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad (ProQEB). En effet, depuis 2013, Enfants du Monde travaille au Tchad à travers le programme ProQEB, qui vise à améliorer la qualité de l'éducation en formant les enseignants, en développant le matériel didactique, en accompagnant et en soutenant les parents et les enfants, ainsi qu'en améliorant la supervision des enseignants.



Cette troisième phase a débuté en juillet 2018 et s'est terminée en décembre 2022. Elle a été cofinancée par la coopération suisse (DDC) et l'Agence française de développement. Elle a travaillé sur les acquis des deux premières phases, couvrant les zones de Batha, Mandoul, Moyen-Chari et Wadi Fira. Cette restitution avec les journalistes était également l'occasion d'annoncer le lancement national de la quatrième phase du ProQEB, entièrement financée par la coopération suisse, pour une durée de trois ans (de janvier 2023 à décembre 2025). Le budget de la phase 3 du ProQEB est estimé à 23 355 000 francs suisses.



Selon le directeur général du bureau Enfants du Monde au Tchad, Boubacar Bocoum, environ 2 300 écoles ont été construites dans ces zones de couverture. "Nous travaillons en étroite collaboration avec les agents du ministère de l'éducation nationale, à la fois au niveau national et déconcentré. Nous ne créons pas de structures parallèles au ministère", assure Boubacar Bocoum.



En outre, 83 centres d'alphabétisation pour les filles ont été créés, 30 salles de classe et bureaux/magasins et des points d'eau ont été construits à Mandoul, contre 20 salles au Moyen-Chari. Plus de 205 641 matériels didactiques et 15 tentes ont été distribués dans les écoles. 8 804 apprenants ont été formés dans les 95 CEFJA, et 2 801 autres ont été formés dans 40 CEBNF.