Programme Mandela Washington : 4 lauréats tchadiens font le bilan

Une conférence de restitution du programme Mandela Washington 2018 a eu lieu ce jeudi 13 décembre à l'Ambassade des États-Unis à N'Djamena. Cette année, 700 jeunes leaders africains ont bénéficié de la bourse Mandela Washington, parmi lesquels 4 tchadiens : Djonabaye Israel et Diksia Myster en entrepreneuriat et business, Kendoara Badigui en gestion publique et Djimhomadye Solkem en engagement civique.



La Bourse Mandela Washington, initiée par l'ancien président américain Barack Obama en 2014, est le programme phare de l'initiative des jeunes leaders africains communément appelé YALI.



Cette bourse a pour objectif de soutenir la nouvelle génération d'entrepreneurs et de dirigeants qui font preuve d'un sens de leadership exceptionnel. Les catégories pour lesquelles les candidats peuvent postuler sont le leadership civique, l'entrepreneuriat et la gestion publique.



Les lauréats sont placés dans des universités et prennent part à des cours académiques, des formations en leadership, des rencontres avec des chefs d'entreprise et d'organisations.



Le point culminant du programme est le sommet qui se tient à Washington D.C. La majorité des lauréats rentrent dans leur pays après le sommet, mais ceux qui ont opté pour la formation professionnelle restent aux États-Unis pour six autres semaines.