Projet de Constitution au Tchad : Les jeunes émettent des recommandations

Les travaux de l'atelier visant à présenter et à expliquer le nouveau Projet de Constitution se sont clôturés le samedi 7 octobre 2023. Organisé par le secrétariat général du gouvernement, cet atelier s'est étalé sur deux jours au Ministère des Affaires étrangères. L'objectif était de permettre aux experts nationaux de partager le contenu du projet de constitution avec les participants, afin qu'ils puissent le transmettre à leurs pairs.



Lors de la cérémonie de clôture, les représentants des jeunes ont émis plusieurs recommandations à l'adresse du ministre secrétaire général du gouvernement. Ils ont proposé l'organisation d'autres ateliers de vulgarisation à travers le pays, la participation des leaders jeunes au niveau provincial, le soutien des organisations de jeunes dans des campagnes d'éducation civique, et la poursuite de la sensibilisation auprès de la société civile.



Le directeur général de l'École Nationale d'Administration, représentant le ministre secrétaire général du gouvernement, a encouragé les participants à partager les connaissances acquises lors de l'atelier et à s'impliquer dans la campagne référendaire à venir. Il a souligné que l'adoption de ce projet de constitution permettrait à tous de contribuer à la création d'un meilleur Tchad.



Les représentants des jeunes ont été assurés que leurs recommandations seront transmises aux instances appropriées.