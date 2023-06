Projet de Constitution au Tchad : Une convergence entre l'héritage démocratique et les aspirations actuelles (gouvernement)

Selon lui, ce projet constitue une avancée significative pour le pays, tant par la qualité du texte que par les valeurs démocratiques qu'il incarne. Il souligne également que le projet consolide les acquis démocratiques du Tchad, issus de la conférence nationale souveraine, tout en s'inspirant des projets constitutionnels d'autres pays.



Un projet novateur et en phase avec les valeurs démocratiques



Haliki Choua Mahamat affirme que le projet de Constitution actuel est le plus innovant que le Tchad ait connu jusqu'à présent. Il met en avant la qualité du texte ainsi que les valeurs démocratiques qu'il promeut, notamment en ce qui concerne la justice et les biens communs. Le projet consacre et renforce les acquis démocratiques obtenus lors de la conférence nationale souveraine, marquant ainsi une continuité dans la construction démocratique du pays. Les juristes tchadiens hautement qualifiés ont joué un rôle essentiel dans l'élaboration du projet, qui s'inspire également des constitutions d'autres nations.



Une adoption indépendante et une convergence avec la Constitution de 1993



L'avant-projet de Constitution a été adopté de manière indépendante avant d'être soumis au conseil des ministres. De plus, le projet de Constitution présente une grande ressemblance avec la Constitution de 1993, qui a joué un rôle central dans la consolidation de la démocratie au Tchad. Toutefois, il incorpore également de nombreuses innovations en phase avec le Document National d'Orientation Stratégique (DNIS).