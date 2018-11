Projets d’hydrocarbures en Afrique : Endeavor Management et le cabinet juridique Centurion créent une alliance stratégique

JOHANNESBURG, Afrique du Sud, 19 novembre 2018/ -- C’est avec grand plaisir qu’Endeavor Management, un cabinet d’expertise-conseil sur l’industrie des hydrocarbures basé à Houston, annonce avoir créé une alliance stratégique avec le cabinet juridique et de conseil panafricain de Centurion (www.Centurionlg.com), qui opère à travers l’Afrique sub-saharienne.



À travers cette alliance stratégique, Endeavor et Centurion offriront des services d’expertise-conseil aux gouvernements, compagnies nationales pétrolières et autres sociétés basées en Afrique, incluant notamment l’évaluation de projet, l’expertise opérationnelle, technique et commerciale, ainsi que des services juridiques.



« L’alliance stratégique entre nos deux organisations nous permet d’étendre nos services d’expertise-conseil et continuer à soutenir l’industrie des hydrocarbures en développant nos relations existantes déjà en Afrique, » a dit Bruce Crager, Vice président exécutif à Endeavor Management. « J’aimerais remercier James Harris, un consultant exécutif à Endeavor Management, qui fut instrumental dans l’établissement des relations entre nos deux organisations. »



« Travailler avec l’une des sociétés les plus expérimentées dans le domaine du pétrole et du gaz ne fait qu’ajouter de la valeur à notre travail et à nos clients à travers l’Afrique. Avec notre stratégie pro-africaine, Endeavour aidera les compagnies africaines et compagnies nationales pétrolières à maximiser leur valeur aux côtés de Centurion. Endeavor représente le meilleur de l’ingéniosité américaine et travaillera pour les intérêts de l’Afrique, » a déclaré de son côté NJ Ayuk, PDG du groupe Centurion.