Promotion des sciences au féminin : le WOSIC lance la Semaine Africaine des Sciences au Tchad

Du 19 au 26 juin, la Semaine Africaine est célébrée dans 10 pays africains, y compris le Tchad. Cette semaine a pour objectif de mettre en lumière le faible nombre de femmes présentes dans le domaine scientifique par rapport aux hommes. Des activités telles que des formations, des tables rondes, des caravanes de sensibilisation et des visites d'établissements sont organisées simultanément à Ndjamena et à Moundou.



Les objectifs que le WOSIC cherche à atteindre sont la promotion de la scolarisation des filles, l'adoption de stratégies innovantes pour encourager l'intérêt des filles pour la science et la technologie, la lutte contre les stéréotypes et le silence à travers des actions de sensibilisation, l'encouragement des filles à s'exprimer devant un large public, et la promotion et la diffusion de la qualité des recherches scientifiques afin de donner une visibilité aux chercheuses.



L'organisation de la Semaine Africaine des Sciences nous permet d'identifier des idées pour enrichir notre plan d'action, puis de développer des stratégies avec les participantes afin d'atteindre nos objectifs.



Créé le 20 octobre à Moundou, le WOSIC est une association qui œuvre pour la promotion des sciences auprès des femmes.