Promotion du secteur des assurances : un appel à l'action lancé au Tchad

L'atelier sur la promotion du secteur des assurances au Tchad s'est achevé samedi 13 mai à Bakara. Initié par le ministère des Finances, du Budget et des Comptes Publics, en collaboration avec la Direction Nationale des Assurances et l'Association des Assurances du Tchad, cet atelier a duré 4 jours et avait pour thème "Promotion du secteur des assurances au Tchad".



Au cours de la clôture, le secrétaire général adjoint du ministère des finances, du budget et des comptes publics, Ndom-Assal Gouté Nicolas, représentant le ministre, a rappelé que le Tchad était membre fondateur de la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Il a souligné que malgré cela, le Tchad est aujourd'hui à la traîne dans ce service et a encouragé les sociétés d'assurance à développer cette activité pour qu'elle prenne de l'ampleur dans le pays.



Le secrétaire général adjoint a également souligné l'importance du secteur d'assurance comme pilier fondamental de l'économie d'une nation, tout comme le secteur bancaire et celui des transports en général. Il a demandé au directeur national d'assurance de tout faire pour que cet atelier ne soit pas le premier et le dernier et a encouragé le directeur à faire en sorte que dans les années à venir, ils puissent se retrouver pour évaluer la mise en œuvre de recommandations.



Enfin, une motion de remerciement a été adressée au ministre des finances, du budget et des comptes publics et une recommandation a été déposée pour dégager les travaux de ces assises. Le secrétaire général adjoint a également remercié et encouragé davantage les participants qui ont consacré du temps à la réflexion durant les travaux de cet atelier.