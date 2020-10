Propos sur l'Islam : plusieurs pays expriment leur colère contre la France

Des propos du président Emmanuel Macron suscitent la colère dans plusieurs pays arabes et musulmans à travers le monde. Le dirigeant français a promis de ne pas "renoncer aux caricatures" sur le Prophète Mohammed, en réaction à l'assassinat d'un professeur par un extrémiste.



Au Qatar et au Koweït, les rayons des magasins ont été vidés des produits et aliments d'origine française. Pas moins de 430 agences de voyages du Koweit ont suspendu la destination française des réservations.



La publication des caricatures a été dénoncée notamment par l'Iran, la Jordanie, la Turquie ou encore l'Organisation de la coopération islamique (OCI). Cette dernière estime que les propos prononcés par certains responsables français sont "susceptibles de nuire aux relations franco-musulmanes".



Pour sa part, le Pakistan, par la voix de son Premier ministre, accuse la France "d'attaquer l'Islam".



Des manifestations ont eu lieu hier devant l'ambassade de France en Israël et à Gaza. Des photos du chef de l'État français ont été brûlées.



Dimanche, le ministère français des Affaires étrangères a appelé à "cesser" les appels au boycott qui sont "sans objet", ajoutant que les attaques contre la France sont "instrumentalisées par une minorité radicale".