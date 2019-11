Protection de l’enfance : les acteurs mondiaux réunis par l’ONDE à Marrakech du 20 au 23 Novembre

L’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE) organise du 20 au 23 novembre à Marrakech la 16éme édition du Congrès National des Droits de l'Enfant.



Cette édition sera l’occasion de dresser le bilan de la situation de l’enfance depuis la ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) par le Royaume du Maroc et sera également marquée par la célébration des 30 ans de la CIDE.



3000 participants sont attendus à cette manifestation incluant pouvoirs publics, représentants des organisations multilatérales, membres de la société civile et du secteur privé. Les enfants participeront en outre activement ; notamment les enfants parlementaires qui célébreront les 20 ans du Parlement de l’Enfant.



Cet événement de dimension internationale servira de plateforme d’échanges et d’analyse, et se veut également un plaidoyer en faveur de l’enfant. Il s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle dynamique insufflée par l’ONDE pour fédérer les énergies et catalyser les actions futures des hauts responsables et des experts de la question de l’enfance au niveau national et africain.



L’objectif poursuivi à travers les travaux du conclave est d’ériger l’enfant en priorité nationale en engageant les parties prenantes à adopter une nouvelle approche, qui devra désormais être axée sur les résultats avec pour finalité de faire de l’enfant, première richesse du pays et du continent, un levier fondamental pour un développement plus inclusif.



Les conclusions et engagements qui seront effectivement pris à Marrakech, constitueront une nouvelle feuille de route intégrée, permettant ainsi au Maroc d’optimiser son potentiel humain, véritable richesse immatérielle qui accompagne la réalisation de ses ambitions économiques, politiques, sociales et culturelles.