Pulse étend sa portée en Afrique francophone avec le lancement de Pulse.sn au Sénégal

Le leader africain des médias innovants Pulse a lancé son offre de médias digitaux et sociaux au Sénégal, sous la marque Pulse.sn/Pulse Senegal (www.facebook.com/pulsesenegal). Cela fait partie de ses efforts pour étendre davantage sa portée médiatique au public francophone du continent, avec une offre entièrement locale.

Dans la situation mondiale actuelle qui est sans précédent, des médias fiables et disponibles numériquement sont particulièrement cruciaux - pour assurer un accès égal à des informations utiles, des directives, ainsi qu'un engagement sur des sujets clés. Pulse y contribue.

L'entreprise offrait déjà ses services de commercialisation et de production dans la région depuis trois ans depuis son bureau de Dakar sous la marque RDM. Avec le lancement, la société au Sénégal sera désormais également commercialisée sous le nom de Pulse Sénégal.

Pulse (https://Pulse.Africa) a avec cette extension une présence de contenu établie et dédiée dans six grands pays subsahariens et leur région élargie: le Sénégal en Afrique de l'Ouest francophone, également destiné à couvrir les informations et le contenu de et pour la Côte d'Ivoire; le Nigeria et le Ghana en Afrique de l'Ouest anglophone; et le Kenya en Afrique de l'Est, visaient également à couvrir les informations et le contenu en provenance et pour l'Ouganda.

Avec une portée mensuelle de plus de 100 millions de visiteurs uniques sur ses différents canaux et plateformes, Pulse est la principale société de médias axée sur l'information et l'engagement du jeune public africain. L’offre de Pulse est complétée par des services de vidéo, de marketing et de création via ses marques Pulse TV, Pulse Marketing et Pulse Studio.

«Je suis très heureux de rejoindre le Nigeria, le Kenya et le Ghana dans leur expérience médiatique. Nous sommes prêts à offrir une nouvelle plateforme pour engager et informer le jeune public africain. Notre premier objectif sera de mettre à profit nos 10 ans d'expérience éditoriale dans les autres pays et de renforcer notre position de leader des médias innovants en Afrique. » Caroline Mbodj, directrice générale de Pulse Sénégal, à propos du lancement…

S'exprimant également sur le lancement, Leonard Stiegeler, fondateur de Pulse, a souligné:

«Avec Pulse, nous voulons fournir une plateforme pour informer avec précision et impliquer de manière cohérente la population jeune et mobile en Afrique subsaharienne. Je suis heureux et fier que notre équipe au Sénégal puisse lancer une offre locale pendant cette période cruciale ».

Pulse est confiant que cette décision de renforcer sa capacité éditoriale en Afrique francophone est une étape importante en ligne avec sa mission d'être le leader des médias innovants en Afrique et s'engage à impliquer les utilisateurs numériques du Sénégal avec le contenu en ligne le plus qualitatif et le plus étendu, allant des nouvelles locales et internationales aux affaires, au divertissement, aux sports et au style de vie.

En tant que plateforme d’actualités, Pulse.sn s'est engagé à être la source numéro un d’informations crédibles et de contenu informatif en Afrique subsaharienne et continue de faire preuve de reportages opportuns et perspicaces pendant l'épidémie actuelle de COVID-19 avec des pages d’actualités dédiées à l’information sur le “Coronavirus” (Nigeria: pulse.ng, Ghana: pulse.com.gh, Kenya: pulselive.co.ke, Senegal: pulse.sn) sur tous les marchés pour informer et éduquer l'audience mobile de masse de l'Afrique avec les dernières mises à jour sur la pandémie.

Pulse Sénégal est accessible aux utilisateurs sur Pulse.sn et via sa plateforme de médias sociaux (@PulseSenegal sur Facebook (www.facebook.com/pulsesenegal), Instagram (www.instagram.com/pulsesenegal), Twitter (https://Twitter.com/pulsesenegal)), avec un riche mélange de formats de contenu, y compris des nouvelles exclusives sur les célébrités, des vidéos sociales engageantes, des fonctionnalités spéciales et Pulse TV original Série publiée 24/7.

Contact avec les médias :

Courriel : caroline@pulse.sn

Pulse :

Pulse (https://Pulse.Africa) est le leader des médias innovants en Afrique avec des publications, des formats vidéo et des services de marketing et de production à travers l'Afrique - atteignant plus de 100 millions de personnes sur le continent sur une base mensuelle. Les marques et licences panafricaines du groupe comprennent les marques d'édition de contenu numérique Pulse.ng, Pulse.com.gh, Pulselive.co.ke, Pulse.sn, Business Insider, Men's Health / Health et The New York Times. De plus, Pulse est le parent d'un studio vidéo (Pulse TV), d'une branche de marketing numérique à 360 degrés (Pulse Marketing) et d'un studio de marque et de contenu créatif (Pulse Studio) pour offrir à ses partenaires des services de marketing et de création intégrés et attrayants.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/pulse-expand...