Quai d'Orsay – Communiqué technique : Sommet des deux rives

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, accueillera ses homologues, les 23 et 24 juin prochains à Marseille, à l’occasion du Sommet des deux rives / Forum de la Méditerranée.

Ce sommet qui réunira personnalités de la société civile (issues d'entreprises, du monde associatif, universitaire...) et représentants de 10 pays de la Méditerranée occidentale (Algérie, Espagne, France, Italie, Libye, Malte, Maroc, Mauritanie, Portugal, Tunisie), a pour ambition d'engager une dynamique de coopération renouvelée entre les deux rives de la Méditerranée par la mise en œuvre d'initiatives et projets concrets dans les domaines de l’éducation, de l’environnement, des énergies, de la culture, et de l’économie.

